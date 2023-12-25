Terör değil fırtına! Fırtına apartmanı bu hale getirdi

Kentte meydana gelen fırtına nedeniyle hasar tespit çalışması başlatıldı. Rize Valiliği, yazılı bilgilendirmede bulunarak, kentte fırtına kaynaklı 28 çatı uçması ihbarı yapıldığını duyurdu. Can kaybı ve yaralanan olmadığı belirtilen duyuruda, "Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünün 103 nolu fırtına uyarısına istinaden Müdürlüğümüze ve çağrı merkezimize toplam 29 ihbar ulaşmıştır. Ulaşan ihbarların 28’i çatısı uçması, 1’i de araç hasarı olup, ilçelere göre gelen ihbarlar şu şekilde sıralanmıştır; Merkez 12, Ardeşen 3, Fındıklı 4, Pazar 2, Çayeli 4, Güneysu 2, Çamlıhemşin 2. Yaşanan olaylar neticesinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır" denildi.