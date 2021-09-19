Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerine 30 yıl sonra kavuştu
Hakkari'de 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'nın baskısıyla göç etmek zorunda kalanlar, güvenlik güçlerinin operasyonlarının ardından köylerine kavuştu.
Hakkari'de 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'nın baskısıyla göç etmek zorunda kalanlar, güvenlik güçlerinin operasyonlarının ardından yeniden köylerine geldi. Yaklaşık 150 araçlık konvoyla köylerine giden köylüler ceviz, üzüm ve sumak topladı. Köylerini yıllar sonra gören kadınlar ise Kürtçe ağıtlar yaktı.
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16