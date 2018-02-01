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  3. 01 Şubat 2018 21:55

Terör örgütü PKK/YPG'den kurtulan köyden ilk kareler...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda stratejik Burseya Dağı'nın alınmasından sonra, PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristler, 4 yıl önce ele geçirdikleri Kastel Cindo köyünü terk etti.

Terör örgütü PKK/YPG'den kurtulan köyden ilk kareler...

PKK/YPG'li teröristlerin bölgeye terk etmesine en çok sevinenler ise 4 yıldır onların tehditleri altında yaşamlarını sürdürmek zorunda olan köylüler oldu.

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Terör örgütü PKK/YPG'den kurtulan köyden ilk kareler...

Teröristlerin bulunduğu bölgeye yaklaşık 300 metre uzaklıkta oturan ailesi baskılara dayanamayıp Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Ahmet Said, 4 yıllık sürede yaşadıkları korku dolu günleri şöyle anlattı:

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Terör örgütü PKK/YPG'den kurtulan köyden ilk kareler...

"Kendilerinin olduğunu bölgeye bizi yaklaştırmıyorlardı. Keskin nişancılar anında ateş edip ya yaralıyor ya da öldürüyordu. Biz de büyük korku yaşıyorduk. Bizim tarlalarımıza gitmemize de izin vermiyorlardı.

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Terör örgütü PKK/YPG'den kurtulan köyden ilk kareler...

Onun için çok büyük sıkıntı yaşıyorduk. Tarladaki ürünlerimiz toplanmadığı için kalıyordu. Burada 4 yılda yaşamadığımız kalmadı. Çok zulüm gördük, perişan olduk. Artık kurtulduk. Pazardan beri çok güzel yaşıyoruz, rahat ettik. Rahat nefes aldık.

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