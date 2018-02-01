Terör örgütü PKK/YPG'den kurtulan köyden ilk kareler...
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda stratejik Burseya Dağı'nın alınmasından sonra, PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristler, 4 yıl önce ele geçirdikleri Kastel Cindo köyünü terk etti.
PKK/YPG'li teröristlerin bölgeye terk etmesine en çok sevinenler ise 4 yıldır onların tehditleri altında yaşamlarını sürdürmek zorunda olan köylüler oldu.
Teröristlerin bulunduğu bölgeye yaklaşık 300 metre uzaklıkta oturan ailesi baskılara dayanamayıp Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Ahmet Said, 4 yıllık sürede yaşadıkları korku dolu günleri şöyle anlattı:
"Kendilerinin olduğunu bölgeye bizi yaklaştırmıyorlardı. Keskin nişancılar anında ateş edip ya yaralıyor ya da öldürüyordu. Biz de büyük korku yaşıyorduk. Bizim tarlalarımıza gitmemize de izin vermiyorlardı.