Terörden temizlenen cennette muhteşem festival

"Biz burayı sosyal medyadan görerek geldik" diyen Bünyamin Özcan ise "Biz de dün geldik, çadırlarımızı kurduk. Akşam sabaha kadar çok soğuk bir hava var, ama bunu yaşamak gerek. Çok harika bir doğası var. Muhteşem bir güzelliği var. Burada 20 bin yıllık buzullar var. Bu Türkiye’de en bir doğal güzelliktir diyebiliriz. Biz de burada festivale katılarak ve bu muhteşem doğaya ortak olduk’’ diye konuştu.