Terörden temizlenen gizli cennetler turizme açılıyor

Bakanlık tarafından yürütülen proje ile Türkiye'deki mağaraların her birinin tabiat varlığı olarak tescil edilmesi, jeolojik ve ekolojik özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalarla, mağaraların biyolojik çeşitliliği araştırılarak kayıt altına alınıyor. Mağaraların bütüncül bir ekolojik sistem olarak ele alınarak biyolojik ve jeolojik açıdan birlikte değerlendirildiği proje ile tescil edilen mağaralardaki ekosistemin içinde yaşayan pek çok tür de koruma altına alınıyor. Proje kapsamında koruma altına alınan ve alınması planlanan mağaralar zengin biyolojik çeşitlilik özelliği taşıyor. Mağaralar, başta yarasalar olmak üzere kemirgenler, kurbağalar ve sürüngenlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca çok sayıda omurgasız canlıya ve endemik bitki türlerine uygun üreme ve yaşam olanağı sunuyor.