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Terörden temizlenen o bölge, saklı cennete dönüştü

Erzincan ile Tunceli arasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları, terörden arındırılması sonrası doğal güzelliği ile doğa tutkunlarını cezbediyor.

Terörden temizlenen o bölge, saklı cennete dönüştü - Resim: 1

Yıllarca adı terörle ve yapılan operasyonlarla anılan Munzur Dağları, bu günlerde adeta saklı bir cennet oldu. Başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen 3 bin 300 rakımlı dağlar, yerli ve yabancı turistlerin, fotoğraf sanatçılarının ve doğa severlerin uğrak noktası oldu...

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Terörden temizlenen o bölge, saklı cennete dönüştü - Resim: 2

MUNZUR DAĞLARI, SAKLI CENNETE DÖNÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan çekilmiş görüntülerini paylaştığı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği Erzincan ve Tunceli’nin ortasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü.

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Terörden temizlenen o bölge, saklı cennete dönüştü - Resim: 3

Zirvesinde kar, yaylalarında açan rengarenk çiçekler ve akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur Dağları, doğa yürüyüşü (trekking) yapan yerli turistleri, fotoğraf sanatçılarını, doğa tutkunlarını adeta cezbediyor.

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Terörden temizlenen o bölge, saklı cennete dönüştü - Resim: 4

Erzincan’ın Tatlısu köyünden başlayıp belirli bir mesafe araçla, ardından patika yolda doğa yürüyüşü yapan Erzincanlı görüntü yönetmeni Muhammed Kösen, fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç ile yerli turistler kilometrelerce yol kat ederek 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarına çıktı.

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