Terörden temizlenen o bölge, saklı cennete dönüştü

Yıllarca adı terörle ve yapılan operasyonlarla anılan Munzur Dağları, bu günlerde adeta saklı bir cennet oldu. Başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen 3 bin 300 rakımlı dağlar, yerli ve yabancı turistlerin, fotoğraf sanatçılarının ve doğa severlerin uğrak noktası oldu...