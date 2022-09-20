Teröre darbe üstüne darbe: Zap Vadisi'ne kilit vuruldu

ZAP VADİSİ'NDEKİ EN KRİTİK TEPE



Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlayan Pençe-Kilit operasyonunda önemli bir aşama kaydedildi. Zap Vadisi’nde devam eden operasyonda teröristler, Mehmetçik Tepe'ye yoğun olarak tahkimat yapıyordu. Örgüt son dönemde silah ve mühimmat sevkiyatını bu bölgeye gerçekleştiriyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri o cephaneliği ele geçirdi. Tepe, Irak'ın Kuzeyinde, Çukurca’nın 25 km güneyinde bulunuyor. Zap Vadisi’ni kontrol eden kilit bir nokta olarak değerlendiriliyor. Hakim konumdaki bölge, Uzundere ve Güven Dağı’ndan gelerek Kazan Vadisi ile birleşiyor. Çukurca’ya uzanan alanların yanı sıra Zap Vadisi’ne giden yolu kontrol ediyor.