Teröriste terörist diyemeyen, Öcalan için sokağa çıkan HDP'li vekilden polise tehdit
Diyarbakır’da aralarında HDP’li milletvekillerinin de olduğu bir grup, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK’nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak istedi. Polis izin vermeyince slogan atan 2 kişi gözaltına alınırken, HDP’li Milletvekili Hişyar Özsoy polislere tehditler savurdu.
Diyarbakır’da DBP, HDP, TJA ve MED-TUHAD FED üyeleri eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için "Öcaln tecrit altında olduğu' iddiasıyla yürüyüş yapmak istedi.
Ofis semti ve Bağlar ilçesinde toplanarak üç ayrı koldan Koşuyolu Parkı'na doğru yürüyüş gerçekleştirmek isteyen, aralarında HDP’li Milletvekili Saliha Aydeniz, Remziye Tosun, Dirayet Dilan Taşdemir, Hişyar Özsoy, Garo Paylan’ın da bulunduğu kalabalık polisler tarafından engellendi.
Yürüyüşün yasak olduğu gerekçesiyle ablukaya alınan kalabalık dağıtıldı. Vekiller ve polis arasında kısa süreli çıkan arbedede slogan atan 2 kişi ise gözaltına alındı.
HDP’li Milletvekili Hişyar Özsoy, polisleri engellemeye çalışarak, “Bak bu kenti birbirine katarız. Bırakın bu çocukları” diyerek 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı.