Teröristler böyle görüntülendi !
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin PYD kontrolündeki şehri Tel Abyad'da hareketlilik dikkat çekti.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin PYD kontrolündeki Telabyad kentinde yaşanan hareketlilik dikkat çekti. PYD/PKK terör örgütünün sınırda hazırlık yaptığı ileri sürüldü. Terör örgütü PKK/YPG'li bir grup terörist, gümrük binasındaki inşaat malzemelerini taşırken görüntülendi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin PYD kontrolündeki Telabyad kentinde yaşanan hareketlilik dikkat çekti. PYD/PKK terör örgütünün sınırda hazırlık yaptığı ileri sürüldü.
Suriye'de terör örgütü PYD kontrolündeki Telabyad ilçesinin Türkiye sınırında iki gündür yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Sınırın, Suriye tarafındaki gümrük binasının çatı katında temizlik yapılırken, bazı metal eşyalar binadan indirildi.