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  3. 26 Ocak 2018 19:49

Teröristler böyle görüntülendi !

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin PYD kontrolündeki şehri Tel Abyad'da hareketlilik dikkat çekti.

Teröristler böyle görüntülendi !

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin PYD kontrolündeki Telabyad kentinde yaşanan hareketlilik dikkat çekti. PYD/PKK terör örgütünün sınırda hazırlık yaptığı ileri sürüldü. Terör örgütü PKK/YPG'li bir grup terörist, gümrük binasındaki inşaat malzemelerini taşırken görüntülendi.

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Teröristler böyle görüntülendi !

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin PYD kontrolündeki Telabyad kentinde yaşanan hareketlilik dikkat çekti. PYD/PKK terör örgütünün sınırda hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

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Teröristler böyle görüntülendi !

Suriye'de terör örgütü PYD kontrolündeki Telabyad ilçesinin Türkiye sınırında iki gündür yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Sınırın, Suriye tarafındaki gümrük binasının çatı katında temizlik yapılırken, bazı metal eşyalar binadan indirildi.

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Teröristler böyle görüntülendi !

Araçlara yüklenerek metal eşyalar bölgeden uzaklaştırılırken, gümrük binası önünde kazılan hendekler gözden geçirildi. Telabyad'ın doğu yönünde bulunan ve terör örgütü PYD'nin gözetleme kulesi olarak tepeye inşa edilen noktada da hareketlilik gözlendi.

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