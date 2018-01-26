Teröristler böyle görüntülendi !

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin PYD kontrolündeki Telabyad kentinde yaşanan hareketlilik dikkat çekti. PYD/PKK terör örgütünün sınırda hazırlık yaptığı ileri sürüldü. Terör örgütü PKK/YPG'li bir grup terörist, gümrük binasındaki inşaat malzemelerini taşırken görüntülendi.