Teröristler cirit atıyordu, şimdi gençler gol atıyor

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, 2000 rakımlı Avaspi Yaylası'nda modern bir mesire alanı inşa etti. Bir zamanlar teröristlerin kamp alanı olan ve sözde festivallerin yeri olan bölgede, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber yapılan yatırımlar sonrası büyük değişime uğrayan yaylada artık sentetik halı sahada ücretsiz maç yapan gençlerin sesi yankılanıyor, spor aktiviteleri ön plana çıkıyor.