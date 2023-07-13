Teröristler temizlendi; Türkiye'nin gizli cenneti ortaya çıktı

Hakkari'nin Yüksekova'nın 60 kilometre güneyinde bulunan ve 3 bin 500 rakımıyla bölgenin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri, yıllardır terör olaylarından dolayı bölgeye sivil vatandaşın girişine izin verilmiyordu.