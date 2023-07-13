Teröristler temizlendi; Türkiye'nin gizli cenneti ortaya çıktı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan ve 3 bin 500 rakımıyla bölgenin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri, terörün bitmesiyle festival alanı ve dağcıların uğrak yeri oldu.
Hakkari'nin Yüksekova'nın 60 kilometre güneyinde bulunan ve 3 bin 500 rakımıyla bölgenin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri, yıllardır terör olaylarından dolayı bölgeye sivil vatandaşın girişine izin verilmiyordu.
Son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar sonucu terörden arındırılan bölge sivillerin izin almaları halinde giriş veriliyor. Bölgenin terörden temizlenmesiyle 1-2 Temmuz'da valilik organizasyonuyla bu yıl 5'incisi düzenlenen festivalde 20 bin kişiye ev sahipliği yaptı.
Kar ve buz sularıyla oluşan şelaleler, Sat Buzul Göllerinin içerisinde bulunan buzullar, kartpostallık manzaralar sunuyor.
İHA'nın haberine göre yemyeşil bitki örtüsü, buzulların erimesiyle akan akarlardan biriken suların göllerde oluşturduğu masmavi görüntü ve dağların heybetli duruşu, görenleri hayran bırakıyor. Dağlarda dört mevsim erimeyen kar, dağın eteklerinde bulunan rengarenk çiçekler, doğa harikasıyla büyülüyor.