Teröristlerden temizlendi, yeniden ibadete açıldı...

Huzura kavuşan köylerinde yaşamlarını sürdüren Keldaniler, geçmişte ibadet ettikleri ancak zamanla tahrip olan Mor Yuhanna Kilisesi'ni yeniden yapmak istedi. Onların bu isteklerini Avrupa'da yaşamını sürdüren hemşehrileri Çelebi Yaramış gerçekleştirdi.