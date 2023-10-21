Teröristlerden temizlendi, yeniden ibadete açıldı...
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Cevizağacı köyünde, sağlanan huzur ortamının ardından yıkıntılarının üzerine 4 yıl önce inşasına başlanan Mor Yuhanna Kilisesi ibadete açıldı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Cevizağacı köyü, 1990'lı yıllarda terör nedeniyle terk edildikten sonra 2001 yılında başlatılan "Köye Dönüş Projesi" ile yeniden yaşamla buluştu. Köylerini geçmişte terk etmek zorunda kalan ailelerden 8'i, devlet desteğiyle topraklarına döndü.
Huzura kavuşan köylerinde yaşamlarını sürdüren Keldaniler, geçmişte ibadet ettikleri ancak zamanla tahrip olan Mor Yuhanna Kilisesi'ni yeniden yapmak istedi. Onların bu isteklerini Avrupa'da yaşamını sürdüren hemşehrileri Çelebi Yaramış gerçekleştirdi.
Yaramış, kilisenin inşası için gereken maddi desteği sundu. Alınan izin doğrultusunda 4 yılda inşası tamamlanan kilisenin açılışı yapıldı.
Açılışa katılan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, yıllar önce göç eden Keldani vatandaşların köylerine tekrar döndüklerini anlattı.