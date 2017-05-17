CANLI MAÇ FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR / KADIKÖY'DE MÜTHİŞ MÜCADELE
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  3. 17 Mayıs 2017 21:33

Teröristlere ağır darbe !

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya ait 5 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Teröristlere ağır darbe !

Türk silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada devam eden operasyonlar ile ilgili bilgi verildi. Operasyonlarda bulunan beş mağarada ele geçirilen silah ve mühimmat dikkat çekti. İşte TSK'dan yapılan o açıklama;

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Teröristlere ağır darbe !

"Şehit J. Uzm.Çvş. Yunus ERTURK (Bestler-Dereler) Operasyonu
1. 23'üncü J.Snr.Tüm.K.lığı sorumluluğunda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen ve 29 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği Şehit J.Uzm.Çvş. Yunus ERTÜRK operasyonunun 2'nci safhası, 23'üncü J.Snr.Tüm.K.lığı emir-komutasında, I'nci J.Komd.Tug.K.lığı (Çakırsoğüt) ve 3'üncü Komd.Tug.K.lığının (Siirt) katılımı ile 08 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Şırnak/Bestler-Dereler ve Siirt/Herekol bölgelerinde devam etmektedir.

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Teröristlere ağır darbe !

2. 16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında 48 nci Hd Tug Nezirkına Hd Bl. Bölgesinde Kelaspi tepede icra edilen operasyonda 2000 uçaksavar mühimmatı 1000 bixi mühimmatı 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 EYP duzenegi 5 sığınak ve mağara bulunmustur. Mühimmat ve sığınaklar imha edilmiştir."

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Teröristlere ağır darbe !

HAKKARİ'DE DE ÇOK SAYIDA SİLAH MÜHİMAT VE ALET ELE GEÇİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu kapsamında Yüksekova'nın 3 bin 400 metre yükseklikteki İkiyaka Dağlarında bugün icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

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