Teröristlere ağır darbe !
Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya ait 5 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Türk silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada devam eden operasyonlar ile ilgili bilgi verildi. Operasyonlarda bulunan beş mağarada ele geçirilen silah ve mühimmat dikkat çekti. İşte TSK'dan yapılan o açıklama;
"Şehit J. Uzm.Çvş. Yunus ERTURK (Bestler-Dereler) Operasyonu
1. 23'üncü J.Snr.Tüm.K.lığı sorumluluğunda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen ve 29 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği Şehit J.Uzm.Çvş. Yunus ERTÜRK operasyonunun 2'nci safhası, 23'üncü J.Snr.Tüm.K.lığı emir-komutasında, I'nci J.Komd.Tug.K.lığı (Çakırsoğüt) ve 3'üncü Komd.Tug.K.lığının (Siirt) katılımı ile 08 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Şırnak/Bestler-Dereler ve Siirt/Herekol bölgelerinde devam etmektedir.
2. 16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında 48 nci Hd Tug Nezirkına Hd Bl. Bölgesinde Kelaspi tepede icra edilen operasyonda 2000 uçaksavar mühimmatı 1000 bixi mühimmatı 20 havan mühimmatı 20 Roketatar mühimmatı 2 EYP duzenegi 5 sığınak ve mağara bulunmustur. Mühimmat ve sığınaklar imha edilmiştir."
HAKKARİ'DE DE ÇOK SAYIDA SİLAH MÜHİMAT VE ALET ELE GEÇİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar operasyonu kapsamında Yüksekova'nın 3 bin 400 metre yükseklikteki İkiyaka Dağlarında bugün icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini bildirdi.