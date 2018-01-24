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  3. 24 Ocak 2018 19:50

Teröristlerin attığı roket Kilis'te camiyi vurdu

Suriye'nin Afrin'in kentinden teröristlerin attığı roket Kilis'te bir camiyi vurdu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Teröristlerin attığı roket Kilis'te camiyi vurdu

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Teröristlerin attığı roket Kilis'te camiyi vurdu

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Teröristlerin attığı roket Kilis'te camiyi vurdu

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Teröristlerin attığı roket Kilis'te camiyi vurdu

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