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  3. 23 Ekim 2019 17:50

Teröristlerin inlerine astıkları Öcalan posterleri indirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen YPG-PKK'ya ait kamp ve binalardaki baş köşelere, örgütün teröristbaşı Öcalan'ın posterlerini astığı görülüyor. Öcalan posterleri, YPG ile PKK'nın aynı oluşum olduğunu bir kez daha ortaya

Teröristlerin inlerine astıkları Öcalan posterleri indirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen teröristlere ait eğitim merkezleri ve binalarda teröristbaşı Abdullah Öcalan posterlerinin bulunması, Batı ülkelerinin YPG ile PKK'nın ayrı oluşumlar olduğu iddialarını yalanlıyor.

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Teröristlerin inlerine astıkları Öcalan posterleri indirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan, Rasulayn'da terör örgütünün kullandığı merkezleri görüntülendi. DEO

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Teröristlerin inlerine astıkları Öcalan posterleri indirildi

Görüntülerde, sözde eğitim ve konaklama alanları ile ofis olarak kullandığı binalarda teröristbaşı Öcalan'ın çok sayıda posteri yer alıyor.

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Teröristlerin inlerine astıkları Öcalan posterleri indirildi

Sözde eğitim merkezinde kütüphane olarak kullanılan raflarda da teröristbaşına ait çok sayıda kitap görülüyor.

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