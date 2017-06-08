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  3. 08 Haziran 2017 14:28

Teröristlerin korkulu rüyası: Fatihler

Hakkari'de Fatih JÖH Taburu'na bağlı birlikler, hainlerin korkulu rüyası oldu.

Teröristlerin korkulu rüyası: Fatihler

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olan Fatih Jandarma Özel Harekat Taburu'na (JÖH) bağlı birlikler, zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden bölgenin güvenliğini sağlıyor.


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Teröristlerin korkulu rüyası: Fatihler

Yüksek rakımlı yayla, dağ ve kayalıklarda yürüttükleri arama tarama faaliyetleriyle terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan JÖH birlikleri, devletin sağladığı imkanlarla terörle mücadeleyi kararlılıkla yürütüyor.

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Teröristlerin korkulu rüyası: Fatihler

Zorlu coğrafyada tam teçhizatla bölgenin huzur ve güvenliği için mücadele veren JÖH'ler, Hakkari'nin sınır bölgelerindeki geçiş noktalarını kontrol altında tutarak teröristlerin yurda sızmasını engelliyor.


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Teröristlerin korkulu rüyası: Fatihler

Teröristlerin sığındıkları mağaraları da tek tek imha ederek PKK'ya lojistik anlamda da büyük darbe vuran JÖH'ler, gece gündüz demeden vatanın birlik ve bütünlüğü için nöbet tutuyor.


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