Teröristlerin korkulu rüyası: Fatihler
Hakkari'de Fatih JÖH Taburu'na bağlı birlikler, hainlerin korkulu rüyası oldu.
Hakkari'de PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası olan Fatih Jandarma Özel Harekat Taburu'na (JÖH) bağlı birlikler, zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden bölgenin güvenliğini sağlıyor.
Yüksek rakımlı yayla, dağ ve kayalıklarda yürüttükleri arama tarama faaliyetleriyle terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan JÖH birlikleri, devletin sağladığı imkanlarla terörle mücadeleyi kararlılıkla yürütüyor.
Zorlu coğrafyada tam teçhizatla bölgenin huzur ve güvenliği için mücadele veren JÖH'ler, Hakkari'nin sınır bölgelerindeki geçiş noktalarını kontrol altında tutarak teröristlerin yurda sızmasını engelliyor.