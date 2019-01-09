Teröristlerin korkulu rüyası JÖAK nefes kesti !
Terörle mücadele operasyonlarında önemli görevler üstlenen ve teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı JOPER timleri, nefes kesen bir rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
Yurt genelinde teröristle mücadele harekatında birçok operasyonda görev alan JÖAK, özellikle 2015 yılında bölücü terör örgütünün şehir yapılanmasına karşı yürütülen meskun mahalde teröristle mücadele harekatında önemli görevler üstlendi.
JÖAK, ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında da etkin rol oynadı. Profesyonel personelden oluşan JÖAK timleri, özel olarak seçilerek, ağır hava ve arazi şartlarında görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için özel eğitimlerden geçiriliyorlar. Ayrıca JÖAK timleri, ihtiyaç duyulduğunda sınır ötesi operasyonlarda da görev alıyorlar.
Özel eğitim, silah, teçhizat, donanım ve üstün yetenek gerektiren önemli asayiş olaylarında, arama kurtarma faaliyetlerinde, cezaevi ve toplum olayları ile terörle mücadele harekatında önemli görevler üstlenen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı JOPER timlerinin eğitimlerini İhlas Haber Ajansı (İHA) görüntüledi.