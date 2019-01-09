Teröristlerin korkulu rüyası JÖAK nefes kesti !

JÖAK, ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında da etkin rol oynadı. Profesyonel personelden oluşan JÖAK timleri, özel olarak seçilerek, ağır hava ve arazi şartlarında görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için özel eğitimlerden geçiriliyorlar. Ayrıca JÖAK timleri, ihtiyaç duyulduğunda sınır ötesi operasyonlarda da görev alıyorlar.