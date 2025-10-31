''Terörsüz Türkiye'' komisyonunda konuşulanlar ''Devlet Sırrı'' kalacak!

Komisyonun, millet adına terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreçlerini takip ettiğini kaydeden Kurtulmuş, "Bu süreçte en başından itibaren şunu söyledik; 'Burada sadece bir grubun, partinin, siyasi kanadın görüşleri, istekleri, beklentileri şeklinde bir çalışma ortaya koyulamaz.' Dolayısıyla fikirlerini kendine saklayarak müşterek noktalarda buluşabilmek ve böylece hep beraber ortak hedefler noktasında bu tarihi görevi icra edebilmek, komisyonumuzun başlıca önceliklerinden birisidir. Burada aldığımız kararların ittifakla alınmış olması da bu prensibe bağlı kalındığının önemli göstergelerinden birisidir. Ayrıca şunu da biliyoruz ki bu süreçte bisiklet metaforu defaatle burada kullanıldı. Bu süreçte bir taraf üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin, diğer taraf arkadan gelsin gibi düşünülemez. Burada irade ortadadır. İmralı'dan yapılan açıklamalarla örgüt kendisini tasfiye etti. Bütün bileşenleriyle birlikte artık örgütsel faaliyetleri sürdürmeyecekleri yönündeki açıklamaları ve özellikle 26 Ekim tarihinde yapılan açıklamalarla ileri bir safhaya taşınmış ve önemli bir eşik kanaatimce aşılmıştır. Bundan sonraki süreçte, örgütün sahadaki varlıklarını tasfiye ettiğinin ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit edilmesiyle birlikte, TBMM sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecektir. Komisyonumuzun bu noktadaki önemli görevi ise tek tek yasa metinlerini hazırlamak değil, genel çerçeveyi teklif ederek TBMM'ye göndermektir" diye konuştu.