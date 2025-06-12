''Terörsüz Türkiye'' sürecinde dikkat çeken ayrıntıyı MSB açıkladı
Terörsüz Türkiye sürecinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın hala ne zaman silah bırakacağı merak konusuyken, Milli Savunma Bakanlığı güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist sayısındaki değişimi açıkladı.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalıştığını, tüm risk ve tehdit unsurlarına karşı mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir" dedi.
Hudut güvenliğinin Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde sağlandığını vurgulayan Aktürk, 112'si son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 bin 559 kişinin yakalandığını kaydetti. Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada engellenen 1634 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 37 bin 637 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 8 Ocak'ta başlayan tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 151, Menbiç bölgesinde 124 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Tuğamiral Aktürk, İsrail yönetiminin 614 gündür Gazze'ye keyfi ve hukuksuz saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "İsrail yönetimi, insani yardımların ulaşmasına da engel olmaya devam etmektedir. İçinde vatandaşlarımızın da bulunduğu ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Madleen' adlı gemiye İsrail'in uluslararası sularda müdahale etmesi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail hükümetini bir kez daha en kısa zamanda Gazze'de ateşkese razı olmaya, Batı Şeria'ya yönelik baskılarına son vermeye ve Filistin halkına insani yardımların ulaştırılmasına engel olmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tuğamiral Aktürk, TSK'nin orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadele çalışmalarına destek sağlamaya devam ettiğini aktararak, "Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan 'Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü' kapsamında; 9 Haziran'da Kepsut/Balıkesir'de, 11 Haziran'da Lapseki/Çanakkale'de çıkan orman yangınlarının söndürülmesine Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen 2 helikopterimiz ile destek sağlanmıştır" dedi.