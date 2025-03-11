Ters yöndeki aracı durduran polis bir faciayı önledi
Bolu’da D-100 karayolunda ters şeritten ilerleyen 89 yaşındaki sürücü idaresindeki otomobili, bölgeden geçen trafik polisi ekipleri durdurarak facianın önüne geçti.
Kaynak: İHA
Olay, D-100 karayolunun Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil P. (89) idaresindeki bir otomobil, ters yöne girdi.
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Ankara istikametinden ters yönden ilerleyen sürücü, kazaya davetiye çıkarttı. O esnada bölgede ekipleriyle birlikte devriye gezen Bolu İl Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Atilla Erdem, ters yönden ilerleyen aracı fark etti. E
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kipler tarafından trafik kontrollü olarak durduruldu. Yaşlı adamın kullandığı araç da trafik polisleri tarafından durduruldu.
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Ekipler tarafından araçtan indirilen 89 yaşındaki sürücü ve aracı emniyet şeridine park edildi. Sürücüye idari para cezası kesilerek, geçici süreliğine ehliyetine el konuldu.
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