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  4. Çıldırmamak elde değil! Ters yöndeki aracı durduran polis otoyoldaki faciayı önledi

Ters yöndeki aracı durduran polis bir faciayı önledi

Bolu’da D-100 karayolunda ters şeritten ilerleyen 89 yaşındaki sürücü idaresindeki otomobili, bölgeden geçen trafik polisi ekipleri durdurarak facianın önüne geçti.

Kaynak: İHA
Ters yöndeki aracı durduran polis bir faciayı önledi - Resim: 1

Olay, D-100 karayolunun Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil P. (89) idaresindeki bir otomobil, ters yöne girdi.

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Ters yöndeki aracı durduran polis bir faciayı önledi - Resim: 2

Ankara istikametinden ters yönden ilerleyen sürücü, kazaya davetiye çıkarttı. O esnada bölgede ekipleriyle birlikte devriye gezen Bolu İl Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Atilla Erdem, ters yönden ilerleyen aracı fark etti. E

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Ters yöndeki aracı durduran polis bir faciayı önledi - Resim: 3

kipler tarafından trafik kontrollü olarak durduruldu. Yaşlı adamın kullandığı araç da trafik polisleri tarafından durduruldu.

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Ters yöndeki aracı durduran polis bir faciayı önledi - Resim: 4

Ekipler tarafından araçtan indirilen 89 yaşındaki sürücü ve aracı emniyet şeridine park edildi. Sürücüye idari para cezası kesilerek, geçici süreliğine ehliyetine el konuldu.

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