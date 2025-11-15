Ters yöne girip dehşet saçan trafik canavarına linç girişimi!
Aksaray'da otomobiliyle ters yöne girip, önce balıkçı dükkanına, daha sonra yaya 2 kadına ve caddedeki 2 otomobil ile halk otobüsüne çarpan alkollü sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. A.K., idaresindeki otomobil ile ters yöne girip önce balıkçı dükkanına, daha sonra yaya D.Ç. (21) ile A.D.'ye (23) , caddedeki 2 otomobil ve halk otobüsüne çarptı.
Kazanın ardından A.K., kendisini otomobile kilitledi. Bu sırada çevredekiler, ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla otomobile zarar vermeye başladı. Kalabalık arasından bir kişi de cebinden çıkardığı bıçakla otomobilin lastiklerini patlattı. Daha sonra otomobilden indirilen sürücü A. K., kalabalık tarafından darbedildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı güçlükle dağıttı. Olay anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisin linç edilmekten kurtardığı A.K., darp sonucu yaralandı. Yaralı A.K., olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
A. K.’nın otomobiliyle çarpması sonucu hafif yaralanan D.Ç. ve A.D. ise ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.