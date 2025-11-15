Ters yöne girip dehşet saçan trafik canavarına linç girişimi!

Kazanın ardından A.K., kendisini otomobile kilitledi. Bu sırada çevredekiler, ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla otomobile zarar vermeye başladı. Kalabalık arasından bir kişi de cebinden çıkardığı bıçakla otomobilin lastiklerini patlattı. Daha sonra otomobilden indirilen sürücü A. K., kalabalık tarafından darbedildi.