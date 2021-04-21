Teşkilat dizisi yayından kalkıyor mu?

Pazar günü yayınlanan, aksiyon dolu sahneleri ile seyirciyi ekran başına kilitleyen dizi Teşkilat, daha birinci bölünü ile seyirciyi eline aldı ve haftanın en çok izlenen yapımı yaptı. Pazar günleri reyting listesinde açık ara zirvede olan diziden gelen son haberler ise fena!