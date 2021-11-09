Tesla hisseleri için anket yapan Elon Musk neyin peşinde? Gerçek ortaya çıktı
318 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmayacağını takipçilerine sormuştu. Ünlü milyarder için anket sonuçlarının bir anlam ifade etmediği, Musk'ın önümüzdeki aylarda Tesla hisselerini satmak zorunda olduğu açıklandı.
Tesla CEO'su Elon Musk, önümüzdeki aylarda hisse senedi opsiyonlarında 15 milyar dolardan fazla bir vergi faturasıyla karşı karşıya kalacak. Yani 50 yaşındaki milyarder iş insanı bu yıl Tesla hisselerini Twitter oylamasından bağımsız olarak büyük olasılıkla satacak.
TWİTTER'DA ANKET YAPMIŞTI
Dünyanın en zengin insanı, hafta sonu 62,7 milyon Twitter takipçisine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini sordu. “Son zamanlarda vergiden kaçınmanın bir yolu olan gerçekleşmemiş kazançlardan çok şey yapıldı, bu yüzden Tesla hissemin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum” diye tweet attı. Musk, ayrıca sonuçlar hangisini gösterirse göstersin takipçilerinin isteğine uyacağı konusunda söz verdi.
Katılımcıların yüzde 58’i Musk’ın hisselerini satması yönünde, yüzde 42’si ise satmaması yönünde oy kullandı.
Ancak, finans uzmanları anketin sonuçları ne olursa olsun, Musk’ın bu çeyrekte milyonlarca hisse satmaya başlayacağını öne sürdü. Nedeni ise 15 milyar doları aşan vergi faturası.
Musk, 2012 yılında bir tazminat planının parçası olarak Tesla tarafından çeşitli seçeneklerle ödüllendirildi. Ayrıca, maaş veya nakit ikramiye almadığı için kişisel servetnin bir bölümü Tesla'nın hisse fiyatındaki kazançlardan geliyor.