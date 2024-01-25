Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü
ABD'nin San Diego kentinde su basan yolda ilerleyen Tesla, sosyal medyada gündem oldu.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan yağışlar nedeniyle San Diego kentinde bazı bölgeler sular altında kaldı. Bir Tesla sürücüsünün, suyla dolu yolda ilerlediği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
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San Diego kentinde kaydedilen görüntülerde, su basan yolda Tesla marka araç yoluna devam ederken, bazı araçların ise arıza yaptığı görüldü.
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O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Birçok kullanıcı ''Tesla tekne modunu açtı'', ''Tesla yolda bırakmadı'' şeklinde yorumlarda bulundu.
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