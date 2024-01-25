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Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

ABD'nin San Diego kentinde su basan yolda ilerleyen Tesla, sosyal medyada gündem oldu.

Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü - Resim: 1

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan yağışlar nedeniyle San Diego kentinde bazı bölgeler sular altında kaldı. Bir Tesla sürücüsünün, suyla dolu yolda ilerlediği anlar ise sosyal medyada gündem oldu. 

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Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü - Resim: 2

San Diego kentinde kaydedilen görüntülerde, su basan yolda Tesla marka araç yoluna devam ederken, bazı araçların ise arıza yaptığı görüldü. 

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Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü - Resim: 3

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

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Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü - Resim: 4

Birçok kullanıcı ''Tesla tekne modunu açtı'', ''Tesla yolda bırakmadı'' şeklinde yorumlarda bulundu. 

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