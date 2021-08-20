Tesla'dan insansı robot

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, robotun fiziksel işlerde kullanılacağını söyledi. Sürücüsüz araçlarda sağladıkları başarıya dikkat çekti.

Musk, "Tesla muhtemelen dünyanın en büyük robot fabrikası. Çünkü bizim ürettiğimiz araçlar tekerlekli robotlar gibi. Gelecek fiziksel işler bir seçim olacak. Yapmak isteyenler yapacak ama yapmak istemeyenler yapmak zorunda kalmayacak" dedi.