Teslim olan terörist böyle görüntülendi
Gri listede yer alan terörist Siirt'te askerlere böyle teslim oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt Pervari’de bölücü terör örgütünden kaçan ve güvenlik güçlerine teslim olan sözde Besta cephesi komutanı 'Resul Guyi' kod adlı Orhan Bilen’in ilk ifadesinde, “Güvenlik kuvvetlerinin teslim olan teröristleri öldürdüğüne yönelik propagandanın artık öneminin ve inandırıcılığının kalmadığını” söylediği öğrenildi.
TSK, Siirt'in Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde 12 Haziran 2017 tarihinden itibaren devam eden “Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu”nda, operasyon bölgesinde teslim olan teröristlerden etkilenen ve bölgeden kaçarak en yakın askeri birliğe yönelen sözde Besta cephesi komutanı Resul Guyi kod adlı Orhan Bilen’in, 9 Temmuz 2017 tarihinde saat 20.50 sularında silahsız, teçhizatsız ve sivil kıyafetli olarak 23’üncü Motorlu Piyade Alay Komutanlığının konuşlu olduğu Doğan Ana Üs Bölgesine teslim olduğunu açıkladı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, teslim olan teröristin ilk ifadelerinde; geçtiğimiz günlerde Yazlıca (Herekol) Dağı operasyonunda teslim olan teröristlere yönelik haberleri radyodan dinlediğini, bunlardan etkilendiğini, güvenlik kuvvetlerinin teslim olan teröristleri öldürdüğüne yönelik propagandasının artık öneminin ve inandırıcılığının kalmadığını ifade ederek devletin şefkatine sığındığını ve örgütün zulmünden kaçtığını beyan ettiği belirtildi.