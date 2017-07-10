Teslim olan terörist böyle görüntülendi

TSK, Siirt'in Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde 12 Haziran 2017 tarihinden itibaren devam eden “Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu”nda, operasyon bölgesinde teslim olan teröristlerden etkilenen ve bölgeden kaçarak en yakın askeri birliğe yönelen sözde Besta cephesi komutanı Resul Guyi kod adlı Orhan Bilen’in, 9 Temmuz 2017 tarihinde saat 20.50 sularında silahsız, teçhizatsız ve sivil kıyafetli olarak 23’üncü Motorlu Piyade Alay Komutanlığının konuşlu olduğu Doğan Ana Üs Bölgesine teslim olduğunu açıkladı.