Testleri tamamlandı! Yerli ve milli makineli tüfek seri üretime hazır
Düzce'deki bir silah fabrikasında üretilen yerli ve milli makineli tüfek SAR 762 MT, testleri tamamlanarak seri üretime hazır hale getirildi.
Özgün ve yerli makineli tüfek SAR 762 MT'nin seri üretimi için geri sayım başladı. Tüm testleri başarıyla tamamlayan yerli ve milli tüfek Düzce'deki fabrikada seri üretime hazır hale geldi.
4 ayrı modeli bulunan SAR 762 MT'nin hızlı değiştirilebilir namlu ile kesintisiz atış kabiliyetine sahip. Makineli tüfekte ayrıca ısınan namlu, yedek namluyla hızlı ve emniyetli şekilde değiştirilebiliyor.
Böylelikle tüfek, ateş gücünden ödün vermeden muharebeye devam edebiliyor. Bin 200 metreden uzun menzile sahip silahın ortalama ağırlığı ise 12 kilogram.