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  3. 23 Şubat 2021 13:23

Testleri tamamlandı! Yerli ve milli makineli tüfek seri üretime hazır

Düzce'deki bir silah fabrikasında üretilen yerli ve milli makineli tüfek SAR 762 MT, testleri tamamlanarak seri üretime hazır hale getirildi.

Testleri tamamlandı! Yerli ve milli makineli tüfek seri üretime hazır

Özgün ve yerli makineli tüfek SAR 762 MT'nin seri üretimi için geri sayım başladı. Tüm testleri başarıyla tamamlayan yerli ve milli tüfek Düzce'deki fabrikada seri üretime hazır hale geldi.

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Testleri tamamlandı! Yerli ve milli makineli tüfek seri üretime hazır

4 ayrı modeli bulunan SAR 762 MT'nin hızlı değiştirilebilir namlu ile kesintisiz atış kabiliyetine sahip. Makineli tüfekte ayrıca ısınan namlu, yedek namluyla hızlı ve emniyetli şekilde değiştirilebiliyor.

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Testleri tamamlandı! Yerli ve milli makineli tüfek seri üretime hazır

Böylelikle tüfek, ateş gücünden ödün vermeden muharebeye devam edebiliyor. Bin 200 metreden uzun menzile sahip silahın ortalama ağırlığı ise 12 kilogram.

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Testleri tamamlandı! Yerli ve milli makineli tüfek seri üretime hazır

Makineli tüfek SAR 762 MT'nin, hem güvenlik güçlerinin destekçisi olması, hem de makineli tüfek konusunda dışa bağımlılığın önüne geçmesi hedefleniyor.

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