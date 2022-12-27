The New York Times'ta şaşırtan içerik: Türk yoğurtlu keki
Yemek yazarı Melissa Clark tarifi, Britanyalı kültürel antropolog Claudia Roden'ın kitabı Claudia Roden's Mediterranean'dan (Claudia Roden'n Akdenizi) uyarladığını yazdı.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times okurlarıyla revani tarifi paylaştı. Yemek yazarı Melissa Clark tarifi, Britanyalı kültürel antropolog Claudia Roden'ın kitabı Claudia Roden's Mediterranean'dan (Claudia Roden'n Akdenizi) uyarladığını yazdı.
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Independent Türkçe'deki habere göre revaninin cheesecake'e benzediğini söyleyen Clark, "Revani daha hafif ve daha taze, daha keskin bir tada sahip" dedi.
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"Türk yoğurtlu keki" diye anılan tatlının tarifi şöyle:
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Malzemeler:
Tepsiyi yağlamak için tereyağı
4 yumurta. Yumurtanın sarısı ve beyazı ayrılmalı
Yarım su bardağı/100 gram toz şeker
3 yemek kaşığı un
1,5 bardak/400 gram tam yağlı yoğurt
Suyu sıkılmış ve kabuğu rendelenmiş bir limon
İsteğe bağlı bir tutam tuz
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