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  4. The Simpsons yeni savaşın adresini verdi: 2023 sonbaharını işaret ettiler!

The Simpsons yeni savaşın adresini verdi: 2023 sonbaharını işaret ettiler!

The Simpsons dizisi yeni bir kehanetle gündemde. ABD'li gazeteci Natalie Morris, çizgi dizinin 2023 sonbaharında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğünü iddia etti.

The Simpsons yeni savaşın adresini verdi: 2023 sonbaharını işaret ettiler! - Resim: 1

ABD’li gazeteci Natalie Morris, katıldığı bir programda Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova'da bir savaş çıkacağını öngördüğünü söyledi. 

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The Simpsons yeni savaşın adresini verdi: 2023 sonbaharını işaret ettiler! - Resim: 2

Morris, "Kosova, Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında bir savaş çıkacağını öngören bu sahnesini gördünüz mü? Uğursuz görünüyor." dedi.

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The Simpsons yeni savaşın adresini verdi: 2023 sonbaharını işaret ettiler! - Resim: 3

2005 YILINDA YAYINLANDI

Bununla birlikte Morris, bu kehaneti, The Simpsons'ın  "Home away from Homer " adlı bölümünde gördü. Söz konusu bölüm, 2005 yılında televiyonda yayınlandı.  

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The Simpsons yeni savaşın adresini verdi: 2023 sonbaharını işaret ettiler! - Resim: 4

OPPENHEIMER SİNEMALARDA

Morris,  bu sahnede ilginç bir ayrıntı daha fark ettiğini belirterek şunları söyledi:

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