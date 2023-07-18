The Simpsons yeni savaşın adresini verdi: 2023 sonbaharını işaret ettiler!
The Simpsons dizisi yeni bir kehanetle gündemde. ABD'li gazeteci Natalie Morris, çizgi dizinin 2023 sonbaharında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğünü iddia etti.
ABD’li gazeteci Natalie Morris, katıldığı bir programda Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova'da bir savaş çıkacağını öngördüğünü söyledi.
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Morris, "Kosova, Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında bir savaş çıkacağını öngören bu sahnesini gördünüz mü? Uğursuz görünüyor." dedi.
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2005 YILINDA YAYINLANDI
Bununla birlikte Morris, bu kehaneti, The Simpsons'ın "Home away from Homer " adlı bölümünde gördü. Söz konusu bölüm, 2005 yılında televiyonda yayınlandı.
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OPPENHEIMER SİNEMALARDA
Morris, bu sahnede ilginç bir ayrıntı daha fark ettiğini belirterek şunları söyledi:
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