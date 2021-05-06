Thodex'in firari patronunun görüntüleri ortaya çıktı
Kripto para borsası Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu Faruk Fatih Özer'in son görüntüleri ortaya çıktı.
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, devam ederken son görüntüleri ortaya çıktı.
Gözaltındaki isimlerden birinin de bu Arnavut vatandaşla irtibatlı olduğu ortaya çıktı.
ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI
Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor. Türkiye'den iki ekibin katılımıyla Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da yoğunlaştı.
Soruşturma kapsamında, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Özer'in yakalanması için Türk Interpolü devreye girerek kaçabileceği ülke Interpol polislerini uyardı. Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Arnavutluk'a kaçtığının belirlenmesi üzerine ağırlıklı olarak bu ülkede yürütülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip de çalışmalara destek veriyor.