THY çalışanlarına konut müjdesi! İstanbul'da 14 bin konut yapılacak
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Arnavutköy'de çalışanlar için 14 bin konut inşa edileceğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Arnavutköy'de bulunan arsasına çalışanlar için 14 bin konut inşa edeceklerini açıkladı. Peki bu fırsattan kimler yararlanabilecek? İşte tüm detaylar...
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inşa edilecek konutların özelliklerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"2018 yılında Emlak Konut GYO ile ortak olduğumuz Arnavutköy'deki 3.6 milyon metrekare arsamızın bir kısmına 14 bin konut yapımına karar verdik. Evler, Emlak Konut tarafından yaptırılacak ve 2+1 daireler 80 metrekare ile 3+1 daireler 110 metrekare olacak. Fiyatların 2+1'ler için 2,5-3 milyon lira ve 3+1'ler için 3,5-4 milyon lira civarında olması planlanıyor. Ödemelerde aracı ya da finansman kurumu olmayacak. Yüzde 20'si peşin, kalanı 60 ay eşit taksitle olacak şekilde THY ve Emlak Konut tarafından finanse edilecek."
TEMEL ATMA TÖRENİNE ERDOĞAN KATILACAK
Ahmet Bolat, Ramazan Bayramı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile temelini atmayı planladıkları konut projesinden kimlerin faydalanabileceğine ilişkin ise şunları kaydetti: