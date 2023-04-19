THY çalışanlarına konut müjdesi! İstanbul'da 14 bin konut yapılacak

"2018 yılında Emlak Konut GYO ile ortak olduğumuz Arnavutköy'deki 3.6 milyon metrekare arsamızın bir kısmına 14 bin konut yapımına karar verdik. Evler, Emlak Konut tarafından yaptırılacak ve 2+1 daireler 80 metrekare ile 3+1 daireler 110 metrekare olacak. Fiyatların 2+1'ler için 2,5-3 milyon lira ve 3+1'ler için 3,5-4 milyon lira civarında olması planlanıyor. Ödemelerde aracı ya da finansman kurumu olmayacak. Yüzde 20'si peşin, kalanı 60 ay eşit taksitle olacak şekilde THY ve Emlak Konut tarafından finanse edilecek."