THY'den bir ilk! Kazakistan'dan Türkiye'ye getirildiler
Kazakistan'da yaşanan iç karışıklıkta sivil uçuşların durdurulması nedeniyle ülkede kalan uçuş ekipleri ile Almatı'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Kazakistan'a ilk giden sivil havayolu uçağı bizim uçağımız oldu" dedi. .
Kazakistan'da çıkan olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı'da mahsur kalan başta uçuş ekipleri olmak üzere, iş insanları ve Türk yolcuların bulunduğu 167 kişi, THY'nin tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirildi. İniş sonrası basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Kazakistan'a ilk giden sivil havayolu uçağı bizim uçağımız oldu" dedi.
Ülkeye giderek tahliye operasyonunu yakından takip eden Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın da içinde bulunduğu uçakta 3'ü çocuk toplam 167 kişi dün akşam saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'na getirildi. THY uçuş ekipleri İstanbul Havalimanı'ndaki ekip terminal binasında aileleri tarafından karşılanırken diğer yolcular ise dış hatlar terminalinden çıkış yaptılar. TAHLİYE OPERASYONUN DETAYLARINI ANLATTI İlker Aycı, Almatı havalimanın işletmesini yürüten TAV CEO'su Sani Şener, THY Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baran Gülbaran ve ikinci pilot İrem Poyraz ile birlikte düzenlen basın toplantısında tahliye operasyonun detaylarını anlattı.
Süreci başından beri takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür eden Aycı, THY ailesi olarak hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmediklerini ve ekip arkadaşlarının bir an önce evlerine kavuşmaları için hep birlikte yoğun çaba harcadıklarını söyledi.
Almatı Havalimanı'nı işleten TAV grubuna uçuşların başlatılması için verdiği desteğe teşekkür eden Aycı " İlk oraya bu anlamı ile giden sivil havayolu uçağı THY uçağı oldu. Ruslar askeri uçaklarla kendi vatandaşlarını tahliyeye başladılar. Biz kendi ekiplerimiz ve Tük sivil havacılığının değerli şirketleri MNG ve ACT ekiplerini tahliye ettik. Aynı şekilde Azerbaycan kargo şirketi Silk Way ekipleri olmak üzere 65 personelimiz ve 102 yolcumuzla geldik"dedi.