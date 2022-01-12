THY'den bir ilk! Kazakistan'dan Türkiye'ye getirildiler

Almatı Havalimanı'nı işleten TAV grubuna uçuşların başlatılması için verdiği desteğe teşekkür eden Aycı " İlk oraya bu anlamı ile giden sivil havayolu uçağı THY uçağı oldu. Ruslar askeri uçaklarla kendi vatandaşlarını tahliyeye başladılar. Biz kendi ekiplerimiz ve Tük sivil havacılığının değerli şirketleri MNG ve ACT ekiplerini tahliye ettik. Aynı şekilde Azerbaycan kargo şirketi Silk Way ekipleri olmak üzere 65 personelimiz ve 102 yolcumuzla geldik"dedi.