THY'nin 91 yıllık hikayesini anlatan ilk uçağın heykeli yapıldı
Ünlü heykeltraş Selçuk Yılmaz, Türk Hava Yolları'nın 91'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle 1933 yılından bu zamana kadar havayolu şirketinin kullandığı uçakların parçalarından filonun ilk uçağı Curtiss King Bird D2'nin heykelini yaptı.
Dünya'nın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan THY, 1933 yılında uçuşlara tek uçak Curtiss King Bird D2 ile başlamıştı.
Başarısının temelini oluşturan bu tarihi uçaktan ilham alan hava yolu şirketi 91 yıllık tarihi boyunca filosunda yer alan uçakların parçalarını kullanarak sürdürülebilir bir projeye imza attı. Havayolu şirketi, Heykeltıraş Selçuk Yılmaz ile Türkiye’nin Kanatları Projesi kapsamında, geçmişten geleceğe uzanan bir eser ortaya çıkardı.
Sanatçının metal uçak parçalarından oluşturduğu yaklaşık 4 ton ağırlığında, kanat açıklığı 9 metre, uzunluğu 6 metre ve yüksekliği 2 metre 40 santim boyutlarındaki Curtiss King Bird D2 tipi uçak heykeli, sürdürebilirlik temasıyla da öne çıkıyor.
Türkiye’nin Kanatları Projesi ve oluşum hikayesini anlatan reklam filmi, Türk Hava Yolları’nın, kuruluşundan bugünlere gelişini metaforik bir biçimde anlatıyor.