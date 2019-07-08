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  3. 08 Temmuz 2019 11:05

THY'nin gözbebeği ''Maçka'' ilk uçuşunu yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı Boeing 787-9 Dreamliner tipi ''Maçka'' isimli uçağı ilk seferini Şehit Eren Bülbül'ün anısına İstanbul-Trabzon hattında yapacak.

THY'nin gözbebeği ''Maçka'' ilk uçuşunu yaptı

THY'nin geçtiğimiz günlerde filosuna katılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına Maçka ismi verilen uçak, ilk seferini anlamlı bir uçuş ile havalandı.

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THY'nin gözbebeği ''Maçka'' ilk uçuşunu yaptı

İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon Havalimanı'na gerçekleştirilen TK-4900 sefer sayılı özel uçuşa başta Eren Bülbül'ün ailesi, şehit aileleri, milletvekilleri ve ünlü isimlerin de aralarında olduğu yaklaşık 300 yolcu katıldı.

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THY'nin gözbebeği ''Maçka'' ilk uçuşunu yaptı

Sosyal medyada kampanyaya destek olan vatandaşların da yolcuları arasında yer aldığı anlamlı uçuşu gerçekleştiren THY uçağı saat 10.20 sıralarında İstanbul'dan havalandı.

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THY'nin gözbebeği ''Maçka'' ilk uçuşunu yaptı

Trabzon'a inişinin ardından Şehit Eren Bülbül'ün mezarı ziyaret edilecek.

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