Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Ağustos ayının ilk güvensiz ürününü açıkladı. Listeye bu sefer de oda parfümünden, lavabo açıcıya kadar pek çok ürün girerken, toplatma kararı verilen ürünlerden birinin bir ilkokul ait üniforma olması dikkat çekti. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 13 Ağustos itibariyle güncellediği Temmuz 2025 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
ÜRÜN GRUBU: Oda Kokusu
MARKA: Loris
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Barkod: 8699316178170 Parti Seri Lot 10082022-18
ÜRÜN TANIMI: Dekoratif Bambu Çubuklu Oda Parfümü (Sandal Ağacı)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ
Üründe Dokunsal Uyarı Bulunmadığından Risk Taşımaktadır.
ÜRÜN GRUBU: Oda Kokusu
MARKA: Chakra
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 8699137937680
ÜRÜN TANIMI: Çubuklu Oda Kokusu
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: "Dokunsal Uyarı" Bulunmaması Yönüyle S.E.A. Hakkında Yönetmelik Madde 36/2 C) Bendine Aykırıdır. Ürün Yaralanma/Yanma/Alerjik Reaksiyon Tehlikesi İçermekte Olup Ürün Güvenliğine İlişkin Hükümlere Aykırılık Yönüyle Risk Taşıyan Üründür.
ÜRÜN GRUBU: Lavabo Açıcı
MARKA: Üniversal Marka
ÜRÜN TANIMI: Üniversal Marka - Uni Drain Unlight Lavabo Açıcı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneği (Bknz.Sea Md.36/2/B) İle Dokunsal Uyarıların (Bknz.Sea Md.36/2/C ) Bulunmaması