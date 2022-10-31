TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın son videosuna yorum yağdı
TikTok'ta 18 milyondan fazla takipçisi olan Çılgın Dondurmacı olarak tanınan Mehmet Dinç, dondurma almaya gelen kadınlarla yaptığı seksi danslarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Antalya'da dondurma dükkanı işleten ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Mehmet Dinç, çıkardığı Kalbimsin şarkısıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu.
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Daha sonra Bulamam Senden Başka adlı şarkı çıkaran Çılgın Dondurmacı, şarkılarında dans eden kadınlarla çektiği videolarla sosyal medyada gündem oldu.
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DÜNYANIN HER YERİNDEN İZLENİYOR
Çektiği videolarda YouTube ve TikTok'da izlenme rekorları kıran Çılgın Dondurmacı, videolarında kadın müşterileriyle dondurma standının önünde dans ediyor.
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Çılgın Dondurmacı, 3 milyondan fazla aboneye sahip olan YouTube kanalında yeni bir dans videosu yayınladı.
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