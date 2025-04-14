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TikTok için çektiği video pahalıya patladı

Hatay'da jandarma ekiplerine yakalanmamak için ters yöne girerek kaçan ve bu anları kaydederek TikTok'ta paylaşan şahıslar yakalandı. Motosiklet sürücüsüne 28 bin TL ceza kesildi.

Kaynak: İHA
TikTok için çektiği video pahalıya patladı - Resim: 1

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi mevkisi Expo yolunda ters yöne girerek jandarma ekiplerinden kaçan motosikletli şahsın o anlarını başka bir arkadaşı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Trafiği tehlikeye düşüren ve bu anları kayıt altına alan şahıslar, görüntüleri Tiktok isimli sosyal medya uygulamasında paylaştı. 

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TikTok için çektiği video pahalıya patladı - Resim: 2

Durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; 'dur' ihtarına uymayan, ters yöne giren ve trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücü ve o anları kayıt altına alan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. 

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TikTok için çektiği video pahalıya patladı - Resim: 3

Motosiklet sürücüsüne 28 bin TL cezai işlem uygulanırken, 2 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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