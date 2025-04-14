TikTok için çektiği video pahalıya patladı

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi mevkisi Expo yolunda ters yöne girerek jandarma ekiplerinden kaçan motosikletli şahsın o anlarını başka bir arkadaşı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Trafiği tehlikeye düşüren ve bu anları kayıt altına alan şahıslar, görüntüleri Tiktok isimli sosyal medya uygulamasında paylaştı.