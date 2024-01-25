TikTok için video çekerken kabusu yaşadı

Yaşadıklarını anlatan O.Ö., “Sosyal medyada komedi içerikleri üretiyorum. Komedi videosu çekmek istedik. Normalde hafif bir ateş yakıp, komedi videosu olacaktı. Olaylar bir anda kontrolümüz dışına çıktı. Tedbir ve önlem de almamıştık. Bir anda ciddi bir şekilde yanmaya başladım. Yandığımı ağrı hissedince anladım. Ondan sonra arkadaşları müdahale ederek beni söndürdüler. Kesinlikle bir daha asla böyle bir şeye kalkışmam, kimsede böyle bir şeye kalkışmasın. Ben kolonyanın bu kadar alevleneceğini tahmin etmemiştim” dedi.