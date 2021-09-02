TikTok'çu gençler İstanbul'u birbirine kattı
İstanbul Esenyurt'ta kendilerine laf atıldığını iddia eden TikTok fenomenleri, ortalığı birbirine kattı.
İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olay dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi.
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İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Tiktok fenomenlerine iki kişi laf atınca aralarında tartışma başladı.
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İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada Tiktok fenomenleri tartıştıkları şahıslara demir sopa, tekme ve yumrukla saldırdı.
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Yaşanan kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son bulurken kavga sırasında Tiktok fenomenlerinin "Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?" ve "Sen bizi tanıyor musun?" gibi sözleri ise dikkat çekti.
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