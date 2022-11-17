TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki çocuğa kaçan Gülizar canlı yayında hıçkırığa boğuldu

"'SEN BU ÇOCUKLARI NASIL BIRAKTIN?''

Ablası Aygül, ''Gülizar sen bu çocukları nasıl bıraktın? Bunu nasıl yaptın? Ne olursa olsun evine dön'' dedi. Babasıyla da konuşan Gülizar, bu anda gözyaşlarına boğularak hıçkıra hıçkıra ağladı. Telefondaki baba Menderes bey, ''Kızım sen ne yaptın böyle? Ben senin arkandayım. Evine dön. Ben seni alırım. Yanındayım senin. Ağlama kızım'' ifadelerini kullandı.