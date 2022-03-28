TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı
Bir öğrencinin öğretmenin yüzünü avuçlayarak çektiği video tartışmalara neden olurken o videolara bir yenisi daha eklendi.
Sosyal medyada yayılan bir video gündem oldu. Bir lise öğrencisi, dersinden kaldığı öğretmeninin kafasına poşet geçirip TikTok videosu çekti.
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'Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum' açıklamasıyla paylaşılan video büyük tartışmalara yol açtı.
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Geçen hafta Ankara'da bir özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı olan davranışlarının kaydedildiği video büyük tepki toplamıştı.
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O videonun ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Öğretmen ise yaptığı açıklamada öğrencisini affettiğini söylemişti.
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