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  4. TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı

TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı

Bir öğrencinin öğretmenin yüzünü avuçlayarak çektiği video tartışmalara neden olurken o videolara bir yenisi daha eklendi.

TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı - Resim: 1

Sosyal medyada yayılan bir video gündem oldu. Bir lise öğrencisi, dersinden kaldığı öğretmeninin kafasına poşet geçirip TikTok videosu çekti.

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TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı - Resim: 2

'Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum' açıklamasıyla paylaşılan video büyük tartışmalara yol açtı.

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TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı - Resim: 3

Geçen hafta Ankara'da bir özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı olan davranışlarının kaydedildiği video büyük tepki toplamıştı.

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TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı - Resim: 4

O videonun ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Öğretmen ise yaptığı açıklamada öğrencisini affettiğini söylemişti.

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