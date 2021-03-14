Times Meydanı'nda şimdi de ''Gülen'i durdurun'' ilanı
New York kentinin en ünlü bölgelerinden biri olan Times Meydanı'nda, FETÖ ve Fetullah Gülen hakkında ilan yayınlandı.
Şehrin en kalabalık mekanı Times Meydanı'nda bulunan dijital dev ekranda, "Pensilvanya'da yaşıyor. 251 masum insanı katletti. Gülen'i durdurun" şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.
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Yerel saatle 17.30-18.00 (TSİ 01.30-02.00) saatlerinde yayınlanan ilanla FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterildi.
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Mart ayı başında Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana 'Stop Erdoğan' (Erdoğan'ı durdurun) başlığıyla verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.
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Türk toplumu üyelerinin, söz konusu ilanı yayınlayan Outfront Media reklam şirketini arayarak, protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.
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