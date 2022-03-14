Tıp Bayramı'nda doktorlara sert müdahale! Taksim karıştı!
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Taksim'de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen hekimlere polis müdahale etti. Müdahale sırasında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul Tabip Odası üyesi doktorlar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak için Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.
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Çelenk töreninden sonra basın açıklaması yapacaklarını belirten doktorlar, demir bariyerlerle kapatılan anıt alanına girmek isterken polis tarafından durduruldu.
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Meydanda basın açıklaması yapılmasının yasak olduğunu gerekçe göstererek doktorları anıta sokmayan polis, sadece çelenk koymak isteyenlerin içeri girebileceğini söyledi.
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Bu sırada, içeri girmek isteyen doktorlara polis sert müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal yere düştü.
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