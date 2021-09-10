Tıp dünyası isyan etti: ''Salgın böyle bitmez''
PCR testi sahtekarlığına tıp dünyasından tepkiler çığ gibi büyüdü. Bilim insanları, sahteciliğin önlenemediği bir ortamda salgının sona erdirilemeyeceğini söyledi.
Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen tıp camasından isimler negatif test sahtekarlığına karşı ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: “Halk sağlığını tehlikeye atan ve evrakta sahtecilik yapanlara karşı adli cezaların uygulanması gerekiyor. Meslekten men yetkisi Tabip Odası’nın uhdesinde ve 15 günlük men cezası verebiliyorlar. Pandemide ortaya çıkacak bu tür sahteciliklere karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Öncelikle başkalarının hayatına saygılı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Sahte PCR sonucu talep edenler kişiler de toplum sağlığını riske atan kötü niyetli insanlar.”
"İŞİMİ KAYBEDERİM KORKUSU"
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip: “Testi pozitif çıkanların ve temaslılarının takibiyle birlikte toplumun aşı seferberliği ile yüzde 80’inin aşılanması salgın kontrolü açısından çok önemli. İnsanlar pozitif çıktığında ‘işimi kaybederim’ korkusuna kapıldığı için test yaptırmıyor. Kovid-19’a yakalananlara ve temaslılara iş, aş güvencesi verilmeli, izolasyonları sağlanmalı. Kamu otoritesi denetlemelerini sıklaştırarak süreci şeffaf yönetmeli. Bunlar yapılmadığı tekdirde salgınla mücadele sekteye uğrar.”
"ANLAYIŞ DEĞİŞMELİ"
KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: “Laboratuvarları denetleme yetkisi Sağlık Bakanlığı’nda. Birkaç kişinin yaptığı hata veya sahtekarlık üzerinden sağlık çalışanları töhmet altında bırakılamayacağı gibi, hedef gösterilemez. PCR konusunda suiistimal yapan özel laboratuvarlar varsa, bunu denetleyecek makam Sağlık Bakanlığı’dır. PCR sahtekarlığı bunu talep eden vatandaş ve test sonucunu hazırlayan kişi arasında ortaklaşa yapılıyor. Vatandaşlar da iyi niyetli olacak. Mevcut anlayış değişmeden salgın bitmez.”