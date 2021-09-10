Tıp dünyası isyan etti: ''Salgın böyle bitmez''

"ANLAYIŞ DEĞİŞMELİ"

KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: “Laboratuvarları denetleme yetkisi Sağlık Bakanlığı’nda. Birkaç kişinin yaptığı hata veya sahtekarlık üzerinden sağlık çalışanları töhmet altında bırakılamayacağı gibi, hedef gösterilemez. PCR konusunda suiistimal yapan özel laboratuvarlar varsa, bunu denetleyecek makam Sağlık Bakanlığı’dır. PCR sahtekarlığı bunu talep eden vatandaş ve test sonucunu hazırlayan kişi arasında ortaklaşa yapılıyor. Vatandaşlar da iyi niyetli olacak. Mevcut anlayış değişmeden salgın bitmez.”