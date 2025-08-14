  1. Anasayfa
  Tır alev topuna döndü; itfaiye ekipleri ölümden son anda kurtuldu!

Tır alev topuna döndü; itfaiye ekipleri ölümden son anda kurtuldu

Bursa'nın İznik ilçesinde çamaşır makinesi yüklü tır, alev alev yandı. Müdahale eden itfaiye ekipleri yaşanan patlama sırasında yanmaktan son anda kurtuldu.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saat 01.00 sıralarında İznik-Yenişehir yolunda, Kırsal Derbent Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Üzerinde çamaşır makinesi yüklü olduğu öğrenilen M.Y. (51) idaresindeki tır, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye ilk ulaşan itfaiye ekibi zaman geçirmeden müdahaleye başladı. 

