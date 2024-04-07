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TIR ile otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Bir TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA
TIR ile otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı - Resim: 1
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TIR ile otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı - Resim: 2

Mardin'in Nusaybin ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 3 yaşındaki Şerzan Botan Abay yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

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TIR ile otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı - Resim: 3

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu üzerinde bulunan Aydınlar konaklama tesisleri mevkisinde meydana geldi.

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TIR ile otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı - Resim: 4

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen TIR, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı.

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