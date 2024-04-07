TIR ile otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Bir TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 3 yaşındaki Şerzan Botan Abay yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
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Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu üzerinde bulunan Aydınlar konaklama tesisleri mevkisinde meydana geldi.
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Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen TIR, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı.
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