TIR şoförlerinin kuyruk çilesi! ''Mülteci binmesin diye nöbet tutuyoruz''

'ARACIMIZA MÜLTECİ BİNMESİN DİYE NÖBET TUTUYORUZ'

Almanya'ya ihraç yükü taşıyan ve 3 gündür çıkış için beklediği söyleyen Ali Kaya da mültecilerin araçlarına binmelerini önlemek için uykusuz halde araçlarının başında nöbet tuttuklarını söyledi. Sınır yolunda TIR parklarının yetersiz olduğunu söyleyen Kaya, "İstanbul'dan geldim, Almanya'ya yük götürüyorum, 3 günümüz oldu. Neden beklediğimizi bilmiyoruz. Burada sadece bekleyen sıra var. 28'inci kilometrede sıraya girdik. 9 saat dolduğu zaman çekiyoruz, 11 saat ara veriyoruz ama o da yatmak sayılırsa. Nöbet tutuyoruz, bekliyoruz. Bir yandan mülteciler biniyor. Yetersiz parkın olmasından, Bulgaristan'ın araçları çekmemesinden, yetersiz personelden dolayı yaşanan sıkıntılar. 28 kilometre sıra. Bizim şansımız, kaderimiz bu. Dolabımızdan yemeği yiyoruz, bitince bir çare buluyoruz. Arkadaşlardan istiyoruz, bir şekilde geçiniyoruz" ifadelerini kullandı.