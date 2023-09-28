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TIR'da çok sayıda silah ele geçirildi

Edirne'de Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan TIR'da çok sayıda tabanca ile makineli tüfek ele geçirildi.

TIR'da çok sayıda silah ele geçirildi - Resim: 1

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Bulgaristan'a çıkış yapacak TIR'da ruhsatsız silahlar bulunduğu belirlendi. 

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TIR'da çok sayıda silah ele geçirildi - Resim: 2

DHA'nın haberine göre, A.D.'nin kullandığı TIR'ı takibe alıp durduran polis, eğitimli köpek ‘Kongar’ ile arama yaptı. Aramada TIR'ın dorsesinde ruhsatsız 50 tabanca, 50 şarjör, 4 yarı otomatik makineli tüfek ve şarjörleri ele geçirildi. 

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TIR'da çok sayıda silah ele geçirildi - Resim: 3

Sürücüsü A.D., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR'da çok sayıda silah ele geçirildi - Resim: 4
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