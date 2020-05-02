Tire'de çekirgeler, Akarca Ovası'nı istila etti

İzmir'in Tire ilçesindeki Akarca Ovası’nda görülen binlerce çekirge paniğe neden oldu. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan çekirge sürüleri bölge tarımına ciddi oranda zarar vermeye başladı. Biber, domates, kavun gibi şu an toprakta olan tüm mahsulleri yiyerek talan eden çekirgeler, bölge çiftçisini de kaygılandırmaya başladı.