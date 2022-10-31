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  4. TIR'ın altında kaldı: Bakırköy'de mucize kurtuluş

TIR'ın altında kaldı: Bakırköy'de mucize kurtuluş

Bakırköy'de üst geçide çarpıp devrilen TIR dorseni altında kalan otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

TIR'ın altında kaldı: Bakırköy'de mucize kurtuluş - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre 59 AB ... plakalı TIR şoförü S.Ö., ilerlerken dorse üst geçide çarptı. Kaza sonrası TIR dorse ile beraber sola devrildi.

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TIR'ın altında kaldı: Bakırköy'de mucize kurtuluş - Resim: 2

Bu sırada sol şeritten giden S.S.D.'nin kullandığı 34 VY 4343 plakalı otomobil, boş dorsenin altında kaldı.

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TIR'ın altında kaldı: Bakırköy'de mucize kurtuluş - Resim: 3

Ezilen otomobilin sürücüsü S.S.D., kırılan camdan dışarı çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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TIR'ın altında kaldı: Bakırköy'de mucize kurtuluş - Resim: 4

Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ı kaldırmak için olay yerine 2 vinç gönderildi.

TIR'ı kaldırma çalışmalarında trafik polisleri yolu tamamen keserek trafik akışını farklı güzergâhlara yönlendirdi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmanın ardından TIR kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

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